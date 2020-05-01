Advertisements

دياب يرفض دفع مصاريف عملية والده في "فرصة تانية"

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حيث ذهب دياب لوالده في دار المسنين حتى يتطمأن عليه، لأن الإدارة تواصلت مع دياب حتى يأتي، عندما آتى تحدث مع والده، عن معاملته معه وهو صغير وعن ظلمه له.

واستكمل دياب حديثه معه قائلاً:"أنت مابتعاتبش نفسك على أي حاجة حصلت و عملتها معايا وأنا صغير لحد دلوقتي ليه، كان زماني ومدك معايا في بيتي وبخدمك ومعيشك معايا، بس أنت معاتبتش نفسك أصلاً" ثم جاء الطبيب لدياب وقال له أن والده يحتاج لعمل عملية، رفض دياب دفع مصاريف العملية وتركه.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.


أخبار تهمك

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 9 ساعات

"العربية للتصنيع" تكشف تفاصيل بوابات التعقيم ضد فيروس كورونا

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. بوتين يكلف نائبه بمهام رئيس الحكومة الروسية

منذ حوالي 6 ساعات

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 13 ساعة

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "السيسي" على حادث بئر العبد الإرهابي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تعليق عايدة رياض على صورة زفافها على محرم فؤاد

منذ ساعة و 26 دقيقة

صفية العمري: تعبت نفسيا بعد فشل الجزء السادس من "ليالي الحلمية"

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

09:46 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

04:01 م

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة