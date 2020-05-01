دياب يرفض دفع مصاريف عملية والده في "فرصة تانية"









حيث ذهب دياب لوالده في دار المسنين حتى يتطمأن عليه، لأن الإدارة تواصلت مع دياب حتى يأتي، عندما آتى تحدث مع والده، عن معاملته معه وهو صغير وعن ظلمه له.واستكمل دياب حديثه معه قائلاً:"أنت مابتعاتبش نفسك على أي حاجة حصلت و عملتها معايا وأنا صغير لحد دلوقتي ليه، كان زماني ومدك معايا في بيتي وبخدمك ومعيشك معايا، بس أنت معاتبتش نفسك أصلاً" ثم جاء الطبيب لدياب وقال له أن والده يحتاج لعمل عملية، رفض دياب دفع مصاريف العملية وتركه.يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.