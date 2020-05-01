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إمبابة تجمع ابنائها لضرب الجزار.. والأخير "في إية يا ولية يا جاموسة" (فيديو)

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

بدأ اليوم البث المباشر لمسلسل ولاد إمبابة الحلقة الثامنه وذلك عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل،

وتدور أحداث الحلقة حول "فريدة سيف النصر"، عندما شاهدة جزار المنطقة، يزف البقرة قبل الذبح، إنقضت علية وقالت :"إنت ماسكها ليه كدا، هي عملت حاجة غلط، استر عليها وعلي عرضها، إعتبرها بنت ولا مراتك في اية

ليرد عليها الجزار قائلاً :" جري إيه يا وليه يا جاموسة، إيه اللي بتقوليه دا،، فترد إمبابة :" مرة علي دماغك يا فحل بقري، تعالالي هنا بتفتري علي دي، ليرد عليها بفتري إية أنا جزار "

وتصرخ" فريدة سيف النصر "مستنجدة بأولادها قائلة :"إلحقوني، أنا هلملك العيال، ولادي فين، يا زمااااارااااه، يا عسلية،، إنتم فين" فيرد "مصطفي أبو سريع" أماااااااا، ويرد سعد الصغير إية يا حاجة في إية :

"فترد فريده سيف النصر إنت فاكر إني هعدهالك كدا " فيقوم مصطفي أبو سريع بسؤالها مين ضربك يمااااا" فتشاور فريدة علي الجزار، فيتحجج مصطفي ابو سريع أن الجزار لم يرد السلام، فيقول:"ما ينفعش أضرب حد ما بيردش السلام يماااا "

ثم تستنجد فريده سيف النصر بسعد الصغير قائلة "عسلية" اضربة يلاااا، ليرد سعد الصغير "، بقلك ايه يما متغيريش الموضوع، ثم تقول :"فريده لا ما يغركش ولادي بس بيسخنو".

ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..


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