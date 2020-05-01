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شرقي يكشف عن المبلغ الحقيقي مقابل ظهوره مع رامز جلال

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
كشف الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح نادي الزمالك عن المقابل المادي الذي حصل عليه مقابل ظهوره في برنامج «رامز مجنون رسمي» مع مذيع المقالب رامز جلال.

أشرف بن شرقي يكشف قيمة ظهوره مع رامز جلال

وتعجب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، من الأرقام الفلكية التي نشرتها بعض الصحف ووساپل الإعلام، نظير مشاركته كضيف في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وذكر موقع "le360" المغربي، أن أشرف بن شرقي حصل على مبلغ 50 الف دولار، بعد أن حل ضيفا في برنامج رامز جلال، الذي يعرض على قناة "إن بي سي مصر".

وكشف المصدر ذاته، أن كل النجوم والمشاهير الذين ظهروا في برنامج المقالب، أمثال طارق حامد وسيد عبدالحفيظ والتونسي علي معلول حصلوا على المبلغ ذاته مقابل ظهورههم مع الفنان الساخر رامز جلال.

من جانبه أصدر مرتضى منصور رئيس الزمالك قرار بتوقيع عقوبة الخصم نصف مليون جنيه على كل لاعب من لاعبي الأبيض ممن ظهروا مع رامز جلال في برنامجه «رامز مجنون رسمي».

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