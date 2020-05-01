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بسمة وهبة: رجالنا في سيناء مكملين بقوة وعزيمة

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:20 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
هدى عبدالرازق
نعت الإعلامية بسمة وهبة، شهداء الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع في مدينة بئر العبد، موضحة أن هذا الحادث كأنها رد على مسلسل "الاختيار" الذى يجسد بطولات الشهيد أحمد المنسى وزملائه في سيناء، وما حدث اليوم قريب ومشابهه لما حدث من قبل.

وأشارت "وهبة" إلى أن هذا الحادث جرى تجسيده في أحد مشاهد مسلسل الاختيار في الحلقة الأولى وقت الإفطار في شهر رمضان، مضيفة" الذين استشهدوا اليوم انضموا لموكب طويل من شهدائنا في سيناء للدفاع عن الأرض".

وأوضحت: "الإرهاب مأجور وممول من دولة تحرض جماعات وميلشيات المرتزقة ضد الضباط والجنود واستقرار البلد وأمنها.. لكن رجالنا في سيناء مكملين بقوة وعزيمة وعلى قلب رجل واحد ضد الإرهاب.. لعنة الله على الإرهابي والإرهابيين ومموليهم ".

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مؤكدًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. 

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة". 

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين. 

وأكد مجلس الوزراء تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان. 

وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزي والعار.

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