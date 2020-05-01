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مبعوث الأمم المتحدة: عودة النمو الاقتصادي حاليًا أمر مستبعد (فيديو)

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:36 ص
محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، إن مسألة التعافي السريع والعودة لحالة النمو الاقتصادي في ظل أزمة كورونا قد تكون مستبعدة في الفترة الحالية.

وأشار "محي الدين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الأسواق المالية العالمية قد تشهد انفراجة بشكل أسرع، منوها بأنه من المتوقع أن تكون أرقام النمو لكثير من الدول بالسالب.

وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 203، أن الاقتصاد العالمي يشهد بوادر تغيرات في الاقتصاد العالمي منذ فترة، منوها بأن أزمة مثل كورونا تسرع من عملية التغيير في وضع الاقتصاد العالمي.

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في البداية بمدينة ووهان بالصين، وانتشر منها إلى غالبية دول العام، وأصاب نحو 3 ملايين و304 آلاف شخص، وقتل ما يزيد عن 233 ألف شخص حول العالم. 

وفي سياق مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى مساء أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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