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زيدان يرفض استمرار سيبايوس مع الريال

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
أصبح داني سيبايوس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني المعار إلي أرسنال الإنجليزي، قريبا من مغادرة قلعة الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان لا يضع "سيبايوس" ضمن خياراته للعودة لصفوف ريال مدريد في الموسم المقبل، مما يجعل اللاعب قريبا من الرحيل عن النادي الملكي الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي آرسنال الإنجليزي يسعي للحصول على خدمات سيبايوس بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب رفقة الجانرز بالموسم الحالي قبل توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن النادي الإنجليزي سيتوجب عليه دفع 50 مليون يورو لنادي ريال مدريد للموافقة على رحيل داني سيبايوس الصيف المقبل.

وشارك سيبايوس صاحب الـ23 عامًا، في 56 مباراة مع ريال مدريد وسجل 5 أهداف وصنع هدفين، بينما خاض 24 مباراة مع أرسنال وسجل هدف وصنع هدفين آخرين.

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