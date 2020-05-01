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مسلسل الاختيار الحلقه السابعه 7.. هشام عشماوي يضع خطة لاستهداف كمين وزير الداخلية
الجمعة 01/مايو/2020 - 01:26 ص
مسلسل الاختيار الحلقه السابعه 7.. هشام عشماوي يضع خطة لاستهداف كمين وزير الداخلية
مسلسل الاختيار الحلقه السابعه 7 الاكثر طلبًا على "جوجل"، حيث يريد الناس معرفة أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 7، حيث يخطط هشام عشماوي "أحمد العوضي" لاستهداف كمين وزير الداخلية وتشتعل الأحداث، وفيما يلي نقدم لكم تفاصسل مسلسل الاختيار الحلقة السابعه 7، بالإضافة إلى موعد عرض المسلسل وتردد القنوات الناقلة.
تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقه السابعه 7
قام الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، بوضع خطة لاستهداف كمين وزير الداخلية (محمد إبراهيم)، وبالفعل يقع الاختيار على الإرهابي والرائد السابق بالجيش ويُدعى (وليد) ليقوم بالمهمة الانتحارية ويفجر السيارة بجوار موكب الوزير.
وضع أحمد المنسي (أمير كرارة) خطة محكمة، حيث أمر جنوده بصناعة مجسمات من القش والخشب تشبه الجنود الحقيقيين، لمباغتة أحد عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، وبالفعل ينجح ويقوم بمداهمة أحد أوكار الإرهابيين، ونصب كمين لهم، واستهداف جميع عناصرهم، دون إصابة أو استشهاد أي من رجال القوات المسلحة.
وارتداى الانتحاري المنشق عن الجيش (وليد) البدلة الميري مرة أخرى، ويصنع فيديو يعلن فيه عن قيامه باستهداف موكب وزير الداخلية (محمد إبراهيم)، وبالفعل يستقل السيارة المفخخة، وينتظر مرور الموكب في شارع مصطفى النحاس، وتختتم أحداث الحلقة بالانفجار الإرهابي المروع واستهداف الموكب.
ويذكر أن مسلسل الاختيار، قد عرض مشهدا تفصيلي حقيقي من حادث استهداف موكب الوزير، اللواء محمد إبراهيم، لاسيما الطفل الذي تواجد بالصدفة بمحيط بؤرة الانفجار، فكان يتواجد أمام كشك لشراء كيس شيبسي، فوقع الانفجار، الذي تسبب في بتر ساق الطفل، ووفاة صاحب الكشك.
القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار
يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية، كما يعرض على قناة أون دراما ON Drama.
تردد قناة أون ON الناقلة المسلسل الاختيار
القمر الصناعي: نايل سات
التردد :10864
معدل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ :5/6.
مسلسل الاختيار
تدور قصة مسلسل الاختيار عن أحداث حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث فى مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجى.
مسلسل الاختيار الحلقه السابعه 7.. هشام عشماوي يضع خطة لاستهداف كمين وزير الداخلية
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