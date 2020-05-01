مسلسل الاختيار الحلقه السابعه 7.. هشام عشماوي يضع خطة لاستهداف كمين وزير الداخلية

مسلسل الاختيار الحلقه السابعه 7 الاكثر طلبًا على "جوجل"، حيث يريد الناس معرفة أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 7، حيث يخطط هشام عشماوي " أحمد العوضي " لاستهداف كمين وزير الداخلية وتشتعل الأحداث، وفيما يلي نقدم لكم تفاصسل مسلسل الاختيار الحلقة السابعه 7، بالإضافة إلى موعد عرض المسلسل وتردد القنوات الناقلة.





تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقه السابعه 7





قام الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، بوضع خطة لاستهداف كمين وزير الداخلية (محمد إبراهيم)، وبالفعل يقع الاختيار على الإرهابي والرائد السابق بالجيش ويُدعى (وليد) ليقوم بالمهمة الانتحارية ويفجر السيارة بجوار موكب الوزير.





وضع أحمد المنسي (أمير كرارة) خطة محكمة، حيث أمر جنوده بصناعة مجسمات من القش والخشب تشبه الجنود الحقيقيين، لمباغتة أحد عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، وبالفعل ينجح ويقوم بمداهمة أحد أوكار الإرهابيين، ونصب كمين لهم، واستهداف جميع عناصرهم، دون إصابة أو استشهاد أي من رجال القوات المسلحة.





وارتداى الانتحاري المنشق عن الجيش (وليد) البدلة الميري مرة أخرى، ويصنع فيديو يعلن فيه عن قيامه باستهداف موكب وزير الداخلية (محمد إبراهيم)، وبالفعل يستقل السيارة المفخخة، وينتظر مرور الموكب في شارع مصطفى النحاس، وتختتم أحداث الحلقة بالانفجار الإرهابي المروع واستهداف الموكب.