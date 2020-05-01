حازم سمير لـ"الفجر الفني": المشاركة في "الاختيار" شرف لأي ممثل.. وهكذا استعديت لتقديم شخصية المحامي "رأفت"





* شرف لأي ممثل أن يشارك في مسلسل "الاختيار".



* تواصلت مع المحامي رفعت صديق المنسى استعدادًا للدور.



* اتعلمت درس كبير من تجربتي في "الاختيار".



* أشاهد مسلسل "النهاية" في رمضان.



* لا أحب برامج رامز جلال ولا أشاهدها.



* تمنيت الوقوف أمام أحمد زكى.







وإلى نص الحوار..



في البداية.. كيف كانت تجربتك فى مسلسل "الاختيار"؟

التجربة كانت جميلة جداً بالنسبة لي، فالمشاركة في مثل هذا العمل شرف لأي ممثل، لأن العمل يناقش بطل من أبطالنا الحقيقية، حتى ولو الدور صغير يكفي شرف المشاركة، وهذا العمل مهم جدا بالنسبة للأجيال الحالية التى لم ترا أعمال تاريخية من قبل، فهو ينمى فيهم روح الانتماء والولاء للوطن، وتم ترشيحي للدور من قبل الشركة المنتجة ومخرج العمل بيتر ميمي.





كيف استعديت لشخصية المحامى رأفت؟

تواصلت مع المحامي رأفت وجلست معه، وخلال لقاءاتي معه ، فهمت الشخصية وعلاقتها بالشهيد المنسى، وعلاقتها بالأحداث، وهذه الشخصية جديدة بالنسبة لي لأن أول مرة أقدم شخصية حقيقية موجودة على أرض الواقع.





هل وجدت صعوبة عند تجسيدك للشخصية؟

بالفعل وجدت صعوبة لأن مطلوب منى أن أجسد الشخصية كما هي موجودة، دون تخيل مثل الشخصيات التى تكتب علي الورق يكون لدينا حرية المساحة في التخيل في الشخصية وإضافة عليها أشياء من ذهننا.





كيف كانت كواليس العمل مع أمير كرارة؟

العمل مع كرارة ممتع جدا فهو شخص محترم ومحترف جدًا في عمله، وروحه جميلة في التعامل مع الناس، وأنا سعدت جداً بالعمل معه.





هل انتهيت من تصوير مشاهدك الخاصة بالمسلسل؟

لا متبقي جزء بسيط على الانتهاء من تصوير مشاهدي.





هل تابعت ردود أفعال الناس علي مسلسل "الاختيار"؟

فخور جداً بردود أفعال الناس علي المسلسل وسعدت جدا عندما علمت من أصدقائي أن المسلسل يتابع أيضاً خارج مصر.





كيف استفدت من هذه التجربة على المستوى الشخصى؟

استفدت أشياءً كثيرة لم أكن اعلمها من قبل، فأنا أقاربى وأصدقائى، في الجيش ولكن لم أكن أعرف هذه التفاصيل التى يعيشوها كل يوم، فشعرت بعدها أنهما في عالم آخر، فهؤلاء الأبطال مستعدين أن يضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وشعبه، فتعلمت منهم الانتماء والولاء للوطن.





ما المسلسلات التى تشاهدها في رمضان؟

اشاهد مسلسلي "الاختيار"، "النهاية"، وطبعاً اشاهد الاختيار لأنه عمل وطني محترم يبث روح الانتماء والولاء في قلوب المصريين، وسبب مشاهدتى لمسلسل "النهاية"، لأنه شيء مختلف في الدراما المصرية، فهو بمعنى الكلمة نقلة جديدة في عالم الدراما.





ما الأعمال الفنية التي أحدثت طفرة في مسيرة حازم سمير؟

دوري في مسلسل "هبة رجل الغراب"، يعد من أهم الأدوار التى أحدثت طفرة في مشواري الفني.





مع من من نجوم الفن كنت تتمنى العمل معه؟

كنت أتمنى العمل مع أحمد زكى، فريد شوقي، محمود المليجى.





في نهاية حديثنا ..ما رأيك في برامج مقالب رامز جلال؟

لا اشاهدها ولا أحب أنا اشاهدها على الإطلاق.









بحضور وكاريزما خاصة استطاع أن يخطف الأنظار، قدم العديد من الشخصيات المختلفة المتميزة على مدار مشواره الفني ويعتبر مسلسل "هبة رجل الغراب" نقطة التحول فى مسيرته الفنية، لينطلق بعدها و يقدم العديد من الأعمال الناجحه مثل "وعد"، "فى غمضة عين" وغيرها من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرا ويشارك حاليا في مسلسل "الاختيار"، مع النجم أمير كرارة.أجرى"الفجر الفني"، حوارًا خاصًا مع الفنان حازم سمير، الذى تحدث عن تجربته فى مسلسل "الاختيار"، كيف استعد للدور الخاص به، كواليس العمل مع أمير كرارة، ماتعلمه من هذه التجربة.