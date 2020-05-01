Advertisements

أمير مرتضى يكشف تفاصيل جديدة في علاقته مع لاعبي الأبيض ومواقف لا تنسى مع كهربا

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
تحدث امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن طبيعة علاقته بمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الابيض السابق والأهلي الحالي.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة اون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم فايق : كنت اكافئ كهربا بمكافآت خاصة من جيبي الخاص وصرف شيك بقيمة 75 ألف جنيها بعد هروبه. 

وأضاف : الاشاعات التي تداولت بأنني امتلك شركة تسويق مع اسماعيل يوسف غير صحيحة، فأنا لم ولن اعمل سوي في المحاماة وادارة كرة القدم وتحملت مرتبات مدربين ولاعبين من جيبي الخاص.

وتابعت : منحت أحمد حمودي مليون جنيه من جيبي الخاص بعد أن تدخل طارق حامد نظرا لمروره بظروف كادت تؤدي لفسخ عقده

وتابع : لا أرجح عودة الدوري ومع إلغاء هذا الموسم وبداية جديدة للموسم المقبل مع جدول محدد منتظم، ولأن اللاعبين في فترة راحة سلبية منذ شهرين وغير معلوم حتى الآن موعد عودتهم للتدريبات.

وأتم حديثه : جددنا عقد محمود علاء والأمر انتهى، وكل ما قيل مجرد اشاعات.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

انهيار شدة بكوبري ميدان الساعة.. والمحافظة تصدر بيان مهم

منذ ساعة و نصف

شرقي يكشف عن المبلغ الحقيقي مقابل ظهوره مع رامز جلال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات في مفاوضات الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

"البحيرة" تتشح بالسواد وتنتظر وصول جثماني شهيدي بئر العبد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تطمئن المصريين بشأن علاج فيروس كورونا

منذ 43 دقيقة

بعد التشكيك في أعداد المصابين بكورونا.. الصحة ترد بالدليل (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 5 ساعات

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

09:46 م

الصحة تطمئن المصريين بشأن علاج فيروس كورونا

02:16 ص

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

"البحيرة" تتشح بالسواد وتنتظر وصول جثماني شهيدي بئر العبد

02:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة