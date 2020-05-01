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ظهور فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها (صور)

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:43 ص
فيراري SF90 Stradale سبايدر
فيراري SF90 Stradale سبايدر
ظهرت سيارة فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها، وهي السيارة المقبلة من فيراري، والتي تستعد الشركة لإطلاقها في المستقبل القريب.

وتعتبر سيارة فيراري SF90 Stradale قوية بالفعل تحمل محرك وقود و3 محركات كهربائية، تطلق السيارة قوة 986 حصان، ولكن ما نشاهده في هذه النسخة من السيارة يوحي بقوة أكبر حيث تحمل ملصقات تحذيرية مثلثة للجهد العالي ومخارج عادم بارزة، مع ذلك فقد لا تأتي السيارة بأي قوة إضافية.

وتتمبز نسخة فيراري SF90 Stradale بشكل أكبر هو سقفها المموهة بشكل غريب، والبروز خلف السقف مباشرة ما يوحي أنها فئة سبايدر من SF90 Stradale كوبيه الأساسية، لا أكثر.
ظهور فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها (صور)
ظهور فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها (صور)
ظهور فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها (صور)
ظهور فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها (صور)
ظهور فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها (صور)
ظهور فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها (صور)
ظهور فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها (صور)
ظهور فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها (صور)
ظهور فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها (صور)
ظهور فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها (صور)

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