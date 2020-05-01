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للمرة الثانية بعد حادث الواحات الإرهابي.. آسر ياسين يٌدشن حملة"حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

أطلق الفنان آسر ياسين، حملة بعنوان "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، للتضامن مع شهداء القوات المسلحة في الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الأربعاء وقت الإفطار إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

ونشر آسر ياسين، صورة له وهو يؤدي التحية العسكرية مؤازرة للقوات المسلحة بعد الحادث الإرهابي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وطالب "آسر" من جمهوره المتابع له بالتضامن مع شهداء الوطن، ونشر صورهم على وضعيه تعظيم سلام، مع كتابه هاشتاج "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم".

وكتب: "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم، بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق، رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر سيناء، شهداء بئر العبد شهداء الوطن".

ومن الجدير بالذكر أن تعتبر هذه المرة الثانية الذي يُدشن فيها الفنان آسر ياسين، لهذه الحملة، وكانت المرة الأولى بعد الحادث الإرهابى الذى وقع فى طريق الواحات، الجيزة، والذى أسفر عن استشهاد 18 من ضباط وأفراد الشرطة بعد تبادل إطلاق للنيران مع عناصر إرهابية، وذلك عام 2017.

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا، ونجوم الفن مع الحملة التي أطلقها آسر ياسين، للتضامن مع شهدان الوطن ومؤازرة الشرطة المصرية.



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