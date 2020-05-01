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تطورات عودة الدوري الإنجليزي

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الدوري الإنجليزي الممتاز يقترب من العودة من جديد يوم 8 يونيو المقبل وذلك عقب توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

ونوهت صحيفة تيليجراف البريطانية أن الدوري الإنجليزي توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في بريطانيا وقارة أوروبا ومعظم دول العالم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الدوري الإنجليزي وزع خططًا على الأندية وتضمنت استئناف التدريبات في منتصف مايو المقبل مع عودة البطولة بعد ثلاثة أسابيع من ذلك التاريخ.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى إن الدوري الإنجليزي قام بتوزيع جدول زمني مقترح على الأندية من أجل عودة البطولة في 18 مايو المقبل مع عودة البرنامج بعودة الدوري يوم 8 يونيو.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه سيتم مناقشة البرنامج بين المسئولين قبل اجتماع بين المساهمين اليوم الجمعة في انتظار موافقة الحكومة البريطانية.

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات مارك روبرتس زعيم الشرطة الإنجليزية يوم الأربعاء الماضي أكد فيها أنه لن يسمح للمشجعين بالتجمع خارج الملعب قبل أو بعد المباريات، حيث إن الفيروس لا يزال يشكل تهديدًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي ويحتاج 6 نقاط لتحقيق اللقب الغائب منذ 30 عامًا.

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