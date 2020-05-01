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تعرف على المتأهلين للبطولات الأوروبية من الدوري الفرنسي بعد إلغائه

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:32 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
أعلنت رابطة الدوري الفرنسي بشكل رسمي إلغاء منافسات الموسم الحالي 2019 – 2020، واعتماد فريق باريس سان جيرمان بطلًا للمسابقة هذا الموسم، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الفرنسي بإلغاء الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا وصعوبة استئناف النشاط الرياضي في الوقت الحالي.

وكان باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بـ68 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه فريق مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

وقررت رابطة الدوري الفرنسي اعتماد صعود فريقي لوريان ولينس إلي دوري الدرجة الأولي، بينما سيهبط فريقي أميان وتولوز إلي القسم الثاني، وسيبقي فريق نيم صاحب المركز الثامن عشر في دوري الأضواء والشهرة بعد إلغاء مباراة الملحق مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

واعتمدت رابطة الدوري الفرنسي علي ترتيب الأندية بجدول الدوري، وفقًا لمؤشر أداء الفرق، في جميع المباريات مع مراعاة عدد النقاط، مع اللجوء لبعض المواجهات للفصل، في حالة التساوي وجاء المؤشر كالتالي:

باريس سان جيرمان (2.52) -  مارسيليا (2) -  رين (1.79) - ليل (1.57) -  نيس (1.46) -  ريمس (1.46) - ليون ومونبليه وموناكو (1.43) - ستراسبورج (1.41) - آنجيه (1.39) - بوردو ونانت (1.32) - بريست (1.21) - ديجون وسانت إيتيان (1.07) - أميان (0.82) - تولوز (0.46).

المتأهلون للبطولات الأوروبية من الدوري الفرنسي

ويتأهل بشكل رسمي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، ومارسيليا "الوصيف"، وستاد رين صاحب المركز الثالث إلي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بينما سيصعد ليل صاحب المركز الرابع، وستاد ريمس صاحب المركز الخامس، وفريق نيس صاحب المركز السادس للدوري الأوروبي، لكن يبقي الموقف معلقا حال استكمال مسابقتي الكأس وكأس الرابطة الفرنسية.

ماذا قدم باريس سان جيرمان بعد تتويجه بالدوري الفرنسي؟

خاض فريق باريس سان جيرمان 27 مباراة في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم قبل توقفه بسبب جائحة كورونا، وحقق الفوز في 22 مباراة، وخسر 3 مباريات، تعادل في مباراتين بالبطولة.

سجل لاعبو باريس سان جيرمان 75 هدفًا، واستقبلت شباكه 24 هدفًا، وحصد الفريق 68 نقطة.

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