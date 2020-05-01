مسلسل النهايه الحلقه السابعه مطلوبة على "جوجل".. ننشر تفاصيل الحلقة 7 من "النهاية" ووتردد القنوات الناقلة





تصدر مسلسل مسلسل النهايه الحلقه السابعه تريندات جوجل اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020، حيث نجح مسلسل النهاية في حلقاته الأولى بجذب عدد كبير من الجمهور المصري والعربي، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل مسلسل النهايه الحلقه السابعه 7، بجانب تردد القنوات الناقلة وموعد عرضه.





تفاصيل مسلسل النهايه الحلقه السابعه 7





بدأ مسلسل النهايه الحلقه السابعه 7، بعودة مراد المحروقي إلى مقر عصابته بعد القبض على رجاله ومصادرة رجال الأمن للمسروقات التي امتلكها، وأسس عصابة جديدة بمساعدة أخر 2 تبقوا في العصابة، ويقرر تجنيد المتشردين المتواجدين في الشوارع ليعملوا لحسابه مقابل منحهم المسكن والأكل والشرب.





كما التقى مراد المحروقي بالمهندس غفران ويتضح أنه شريكه الخفي في العصابة، ويطلب منه نصيبه في صفقة أجهزة الطاقة المسروقة، ويهدده بتعطيل قلبه الصناعي في حال لم يحصل على تفاصيل اختراع زين ويمنحها له، ويطلب مراد مهلة لينفذ خطته.





ونفذ مراد خطته لاختطاف زين مرة ثانية، حيث طلب من شادية أن تراقب رضوى خلال تواجدها في الشركة طوال الوقت، ويساومها بفضح خطفها لابن ضرتها في حال لم تتعاون معه.





كما يواجه زين الآلي غضب رضوى بعفويته الطريفة التي تثير حيرة زوجته، ويتلقى استدعاء للمثول أمام مجلس إدارة الشركة في صباح اليوم التالي، وهو ما يثير سخرية رضوى، متمنية له يوم سيء، لكن باله منشغل بالعد التنازلي لموعد مقابلته صباح في الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي.





وذهبت صباح إلى محل عزيز وتخبره باكتشاف سرقة ملف وعي زين من أرشيف الشركة، ويؤكد لها أنه يحتفظ بنسخة من الملف لكن المشكلة في حال وقع زين الآلي في يد مسئولي الشركة ليحصلوا على نسخة جديدة من وعيه، لأنه سجل كل ما حدث بينهم، ويطلب منها إحضار المهندسة زينة صديقتها التي سرقت الملف ليشرح لها خطته لإعادته إلى مكانه.





وقام المهندس غفران بالاتصال بربيع ربيع، حيث أخبر ربيع أنه يريد الحصول على نسخة وعي زين الجديدة التي سيتم نقلها في صباح اليوم التالي، ويعده بمكافئته حين يحصل على الاختراع.





وشرح عزيز خطته لصباح وزينة ويوضح لهما كيف سيعطل كاميرات مراقبة الشركة بمساعدة سعادة، حتى تدخل إلى الأرشيف وتضع نسخة ملف الوعي في مكانها ثم تتخلص من ملف كاميرا المراقبة يوم ارتكابها للسرقة، وبالفعل تنفذ كل الخطوات لكنها تلقي بملف كاميرا المراقبة في سلة المهملات دون أن تلاحظ أن ربيع يراقبها.





وتوصلت إدارة الشركة إلى عودة ملف وعي زين، قبل أن يلاحظ أحد الموظفين أن الموجود نسخة وليس أصل، ويدخل ربيع ومعه ملف كاميرا المراقبة ليبلغ عن سرقة زينة لملف وعي زين، ويتم القبض عليها.





وألقوا رجال الأمن القبض على صباح، وذلك بعد كشف تعاونها مع زينة، لكن بالها يبقى منشغلًا بموعد مقابلتها مع زين، ويطلب مؤنس من مسئول شركة "إينرجي كو" أن يحضر له نسخة حديثة من وعي زين دون تلاعب، ويعرف من الموظفين أن الحصول على وعي زين وتحميله إلى أنظمة الشركة قد يستغرق أسبوعًا على الأقل.





وقام زين بالحديث مع شاكر مدير معمل الطاقة في الواحة عن أماكن تخزين وحدات الـEC التي يقوم بتصنيعها، لكن الأخير يرفض الإفصاح له عن المكان وينصحه بضرورة عدم السعي لمعرفة أي معلومة غير مصرح له بها والاكتفاء بالتركيز في عمله فقط.





وألمح زين شخص يشبه فارس جاره القديم ويتذكر حديث الرجل العجوز عن ابنه المفقود، ويذهب خلفه لكن سليمة تعترض طريقه وتسأله عن وجهته، وبعد ملاحظتها كذبه، تحذره من محاولة كسر قيود الواحة حتى لا يقع فريسة لجواسيس "إينرجي كو" الذين لن يتراجعوا عن تدمير مشروعه.





وفي نهاية مسلسل النهايه الحلقه السابعه 7، شعر زين بالملل في غرفته ويتذكر التصريح الذي منحه له نادل المطعم ليذهب إلى مكان مجهول، ويستعرض على الشاشة بيانات المكان فيجده ملهى ليلي ينظم مسابقات ربحها بالملايين، ويتجه زين إلى المكان الذي يخالف تصريحه الأمني، دون أن يلاحظ أن سليمة تراقبه عند مدخل المبنى المركزي.





موعد عرض مسلسل النهاية على قناة ON

يعرض مسلسل "النهاية " على قناة ON الساعة العاشرة والربع "10:15" مساءًا بتوقيت القاهرة، والإعادة الأولى تكون الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت مصر، والإعادة الثانية الساعة 2:00 مساءً بتوقيت مصر.

تردد قناة أون ON الناقلة المسلسل النهاية

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 10864 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ :5/6

مسلسل النهاية

مسلسل "النهاية" من بطولة وفكرة الفنان يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.



