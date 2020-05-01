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بالدليل.. محمد رمضان رقم 1 في مصر والسعودية (صور)

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:52 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

تصدر الأسطورة محمد رمضان بمسلسله الجديد "البرنس"، الذي ينافس به في المارثون الرمضاني الحالي التريند في مصر والسعودية.

وتصدر رمضان مؤشرات البحث هناك في موقع "جوجل"، حيث احتل رمضان المرتبة الأولى والثانية في البحث بالسعودية، وتصدر مؤشر البحث في مصر.  

وينافس الأسطورة محمد رمضان في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسله "البرنس"، الذي يشاركه بطولته كلًا من الفنانين، أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامي، وأحمد داش، وأخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.
بالدليل.. محمد رمضان رقم 1 في مصر والسعودية (صور)
بالدليل.. محمد رمضان رقم 1 في مصر والسعودية (صور)

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