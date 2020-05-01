أظهر نتائج جيدة في علاج كورونا.. أبرز المعلومات عن عقار ريمديسفير

خلال معركة متواصلة تخوضها مختبرات العالم منذ بداية أزمة كورونا للوصول إلى علاج لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 القاتل، جاءت مؤخرا نتائج مبشرة بعقار ريمديسفير، وإثبات نجاحه في علاج فيروس كورونا، من خلال التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19.





وتستعرض بوابة الفجر أبرز المعلومات عن عقار ريمديسفير في النقاط التالية:

1- عقار ريمديسفير هو مضاد للفيروسات وتم استخدام هذا العقار قبل ذلك في علاج فيروس سارس وميرس وقامت بتصنيعه الشركة العملاقة لصناعة الدواء الأمريكي "جيلياد ساينسز" في كاليفورنيا بهدف إنقاذ ضحايا فيروس إيبولا والذي كان متفشيًا في دول أفريقيا.





2- من خلال تجارب عالمية على أكثر من 1000 مريض بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لعقار ريمديسفير أثبت أنه يجعل المصابين بفيروس كورونا يتم شفاؤهم في وقت أقل من العقارات الأخرى وتعافيهم سريعًا أي يساعد في تقليل فترة الشفاء كما صرح خبير الأمراض المعدية في أمريكا أنتوني فوسي قائلا:" ثبت أنه يمكن لدواء ريمديسفير منع هذا الفيروس".





3- بحسب تصريح أنطوني فاوتشي خبير الأوبئة ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات أظهر نتائج مبشرة وآثار واضحة في علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





4- إذا تمت الموافقة على دواء ريمديسفير سيكون الدواء الثالث المعتمد من إدارة الأغذية والعقاقير وذلك بموجب اتفاقية EUA، وكانت قد وافقت الوكالة على العقاقير المضاد للملاريا كلوروكين وهيدروكسي كلورو كين، وذلك حسب ما ذكرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية.





5- يعد دواء ريمديسفير من الأدوية التي تدخل في تنافس أساسي بين الأدوية التي يتم إجراء تجربتها لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعكس ما صرحت به منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي عن فشل دواء ريمديسفير في علاج أكثر من 200 حالة مصابة بالفيروس.





وردت شركة "جيلياد ساينسز" أنها تظن أن هذه البيانات من الممكن أن تكون خطأ في تصنيف النتائج، موضحة أن الدراسة كانت نتائجها إيجابية في علاج مرضى فيروس كورونا حيث أن هذا الدواء ساعد في تحسين صحة نصف المرضى بكورونا وكانت في البداية حالتهم متدهورة وبالرغم من ذلك لم يتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي وبعد مضي 10 أيام أصبحت حالتهم أفضل في اليوم الـ11.



