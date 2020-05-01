المكسيك تعلن 1425 إصابة و127 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المكسيك، قبل قليل، تسجيل 125 حالة وفاة، و1425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.





الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في البداية بمدينة ووهان بالصين، وانتشر منها إلى غالبية دول العام، وأصاب نحو 3 ملايين و304 آلاف شخص، وقتل ما يزيد عن 233 ألف شخص حول العالم.





وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى مساء أمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.



