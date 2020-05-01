شقيق الأسطورة عن "البرنس": "ثقة في الله نجاح"









وينافس الأسطورة محمد رمضان في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسله "البرنس"، الذي يشاركه بطولته كلًا من الفنانين، أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامي، وأحمد داش، وأخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

نشر محمود رمضان الشقيق الأكبر للفنان محمد رمضان ومدير أعماله إسمه على تتر مسلسل "البرنس"، الذي ينافس به شقيقه في المارثون الرمضاني الحالي، وعلق عليه كاتبا: "مسلسل البرنس.. ثقة في الله نجاح".