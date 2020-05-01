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ديمة تعترف لغسان عن جريمة شقيقها.. أبرز ما جاء في الحلقة الـ 7 من "أولاد آدم"

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:35 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت اليوم الحلقة السابعة من مسلسل "أولاد آدم"، وهو من بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.

شهدت حلقة اليوم مفاجآت بالجملة بعدما اعترفت ديمة لزوجها غسان بحقيقة التهمة الواقعة على شقيقها وكيف قامت بتهريبه خارج لبنان.

ويأتي الحب الذي ولد في قلب سعد من ناحية مايا بعدما استنجدت به عندما قامت صديقتها بتقديم بلاغ كيدي ضدها للشرطة بسبب غيرتها منها.

يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

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