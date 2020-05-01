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زاهي حواس: عمر الشريف ما كانش فاكرني في آخر أيامه وأنا معاه (فيديو)

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
عبّر الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، عن حزنه لفقدان الفنان العالمي عمر الشريف. 

وقال "حواس"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، مساء الخميس، :"أفتقد عمر بشكل غير عادي، أنت لا تعرف مدى العلاقة بيني وبينه».

وكشف حواس عن عمل فني ضخم قدمه الفنان عمر الشريف عبارة عن رحلة تجمعه مع حفيدته حول الأماكن الأثرية والسياحية في مصر، مشيرا إلى أن هذا الفيلم حقق نجاحات كبيرة جدًا ومشاهدات عالية جدًا، وأن الفنان المصري رفض تقاضي أجرا عن هذا الفيلم نظرا لحبه الشديد لمصر.

وأكد أنه لم يتركه لحظة طوال فترة مرضه، رغم ابتعاد الناس عنه خلال هذه الفترة، حتى انه لم يتذكره هو شخصيا وكان يسأله عن نفسه دائما قائلا "كان دائما يقول لي كان فيه صديق لي اسمه زاهي حواس نفسي أشوفه"


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