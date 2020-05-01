كهربا يروي تفاصيل مشاجرته مع طارق حامد في السوير

تحدث محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الاهلي، عن كواليس خلافه مع طارق حامد لاعب الزمالك خلال مباراة السوبر الأخيرة بالامارات.





وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس السوبر المصري الأخيره التي أقيمت في الامارات، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وحسمها بركلات الجزاء الترجيحية.





وتحدث كهربا خلال حلوله ضيفًا في برنامج "رامز مجنون رسمي"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، قائلا:" طارق حامد سبني عندما التحمت معه في أول كرة، وقولت له (براحه يا طارق)، لأنني لم أفعل له شئ".





وتابع:" منذ انتقالي للأهلي أفعل ما يقال لي، أذهب للتمرين قبل بدايته بساعة، وإذا طلب مني أن ألعب سألعب، وإذا طلب المدرب مني الجلوس سأجلس، أنا عدت لبيتي حتى لو سأحمل الكرات".





ثم تحدث رامز جلال لكهربا، استضافت وانت زملكاوي والأن أنت أهلاوي، ليرد كهربا:" وأنا أهلاوي احسن طبعاً".