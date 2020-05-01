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الذاكرة تعود لغريب ومفاجآت بالجملة في سابع حلقات "سوق الحرير"

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:16 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

انتهت منذ قليل الحلقة السابعة من المسلسل السوري "سوق الحرير" وهو من بطولة بسام كوسا وسلوم حداد ودارين حداد وكوكبة من كبار النجوم.

شهدت الحلقة مفاجآت من العيار الثقيل حيث بدأ غريب الذي يلعب دوره سلوم حداد في استرجاع ذاكرته بعد معرفته بمقتل فاطمة و يتعهد بالانتقام من قاتلها.

كما تتقابل شمس التي تلعب دورها دارين حداد مع فؤاد مدير المستشفى والذي يلعبه علاء القاسم للمرة الأولى.
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المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفارنة ,و عبد الهادي وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة : دارين حداد.

وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟.

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