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عمرو دياب ناعيا شهداء الحادث الإرهابي ببئر العبد: "رحم الله شهداء الوطن"

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:16 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشر الفنان عمرو دياب تغريدة علي موقع التدوينات الصغيرة" تويتر"، عبر فيها بكلمات يملئها الحزن والأسى، عن نعيه شهداء الوطن الذي ضحوا بارواحهم في الحادث الإرهابي ببئر العبد.

وغرد قائلًا: "رحم الله شهداء الوطن خالص عزائي لأسر شهدائنا وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين"

يشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نعي شهداء الحادث الإرهابي ببئر العبد حيث قال الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وتابع الرئيس قائلًا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
عمرو دياب ناعيا شهداء الحادث الإرهابي ببئر العبد: "رحم الله شهداء الوطن"
عمرو دياب ناعيا شهداء الحادث الإرهابي ببئر العبد: "رحم الله شهداء الوطن"

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