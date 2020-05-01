شادي محمد يصدم جماهير الزمالك في القضية الكبرى

تحدث شادي محمد لاعب الأهلي السابق، عن أحقية غريمه التقليدي الزمالك في الحصول على لقب نادي القرن.





وتحدث شادي محمد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "أٌقر واعترف"، قائلا:" كل من يتفرغ بعض الوقت يتحدث عن ملف نادي القرن، لا تبعثوا لأن الأهلي في مكانه أخرى".





وتابع:" مسؤولين الزمالك السابقين والحالين يتحدثون عن ملف نادي القرن، مع أنهم كانوا أول المهنئين وعلى رأسهم كمال درويش رئيس القلعة البيضاء السابق، والذي كان صاحب أول تهنئة بالورود للنادي الأهلي بعد تسلم الجائزة".





وأكمل:" مانويل جوزيه قال جملة عظيمة، هي إنه كان يحصل على 5 بطولات في الموسم، ولم يفكر أحد في التدبر حول كيفية النجاح، بل حاولوا خلق الأعذار لجماهيرهم".





وواصل:" الأهلي هو صاحب الشعبية الأكبر، فبعض الأشخاص دائما ما يتحدثون بنعمه واحده وهي حسن حمدي والأهرام والحكام".





وأردف:" الأهلي أخطأ في حقنا لانه ربانا على الفوز فقط، لا يوجد شئ إسمه تعادل أو مركز ثاني".





وأتم:" نصيحتي لكل لاعب في الناس الأهلي، حارب من أجل الكيان فقط، لأن الملايين لن تبقى سيرتك هي الباقية".