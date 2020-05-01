هاني شاكر ينعى شهداء القوات المسلحة في بئر العبد





نعي أمير الغناء العربي هانى شاكر شهداء الوطن فى بئر العبد، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها حقد أسود تملك من عناصر الإرهاب فى أيام الشهر الكريم على حماة الوطن وسيفه ودرعه.





واستشهدوا اثر انفجار عبوة ناسفة باحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد وقالت ان مثل هذه الحوادث الغادرة لن تنال من اصرار ابناء مصر على التخلص من قوى الظلام واستمرار بناء الوطن.



