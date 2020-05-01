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وزير الثقافة تنعي شهداء القوات المسلحة ببئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات بواسل القوات المسلحة الذين استشهدوا اثر انفجار عبوة ناسفة باحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وقالت إن مثل هذه الحوادث الغادرة لن تنال من اصرار ابناء مصر على التخلص من قوى الظلام واستمرار بناء الوطن.

وأضافت ان جموع الفنانين والمثقفين يتقدمون بخالص العزاء لاسر شهداء الوطن والواجب داعين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان متمنين الشفاء العاجل لكل المصابين حفظ الله مصر وشعبها .

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