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في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:07 ص
منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
زينب وهبه
وجهت منظمة العمل الدولية عدة توصيات بهدف حماية العمال من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في أي منشأة أو مؤسسة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، اليوم الجمعة.  

وتستعرض بوابة الفجر أبرز توصيات منظمة العمل الدولية لحماية العمال وتقديم نبذة عن منظمة العمل الدولية فيما يأتي: 

1- تحديد وتقييم مخاطر العدوى في جميع مراحل العمر. 

2- تقليل المخاطر والظروف الخاصة لكل مكان والعاملين فيه. 

3- احترام قواعد التباعد الجسدي بين العمال والزبائن. 

4- تحسين التهوية في أماكن العمل. 

5- تنظيف الأسطح والتأكد من نظافة أماكن العمل. 

6- مراعاة النظافة الصحية وتسهيلات غسل اليدين والتعقيم. 

7- تقديم معدات الوقاية الشخصية للعمال مجانًا. 

8- الدعم النفسي للعاملين والتدريب على الصحة والسلامة المهنية. 

- منظمة العمل الدولية ILO: 
الجدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية تم تأسيسها في عام 1919 في مدينة جنيف في سويسرا جاءت بعد الحرب العالمية الأولى وعلى مدار عقود ثلاث سنوات تأثرت بالعديد من الاضطرابات والتغيرات، ولكن لم تتغير ركيزتها الأساسية الدستورية وهي أن السلام العادل والدائم يتحقق فقط إذا تم استناده على العدالة الاجتماعية.  

كما وضعت منظمة العمل الدولية العلامات المميزة للمجتمع الصناعي كتحديد ساعات العمل في 8 ساعات بالإضافة إلى سياسات الاستخدام، ومجموعة سياسات أخرى تتعلق بالسلامة في مكان العمل إلى جانب العلاقات الصناعية السليمة.  

وحصدت منظمة العمل الدولية في عام 1969 جائزة نوبل للسلام لتحسين السلام بين الطبقات والسعي لتحقيق العدالة للعاملين بالإضافة إلى توفير المساعدة التقنية والتكنولوجية للدول النامية الأخرى وقدمت المنظمة شكاوى ضد الكيانات التي تخالف وتنتهك القواعد الدولية وبالرغم من ذلك فهي لا تقوم بفرض عقوبات على الحكومات.  

كما تضم منظمة العمل الدولية 187 من الدول الأعضاء حيث تضم 186 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى جزر كوك هم أعضاء في منظمة العمل الدولية، وتعتبر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولكنها ليست عضوا في منظمة العمل الدولية هي اندورا وبوتان وليشتنشتاين وولايات ميكرونيسيا المتحدة وموناكو وناورو وكوريا الشمالية.  

ومن صلاحيات منظمة العمل الدولية أنها تسمح لأي عضو في الأمم المتحدة بالانضمام إليها بهدف نيل العضوية حيث تقوم الدولة بإعلام المدير العام للمنظمة بالموافقة على جميه تشريعاتها كما يمكن قبول دول أخرى عن طريق الاقتراع بنسبة تمثل ثلثي النواب بحيث يشتملوا على ثلثي مندوبي الحكومات وذلك ضمن أي مؤتمر عام للمنظمة.  

وكانت جزر كوك انضمت في عام 2015 لمنظمة العمل الدولية، وهي ليست عضوة ضمن منظمة الأمم المتحدة، بينما حصل أعضاء الأمم المتحدة على عضويتهم في منظمة العمل الدولية وذلك بعد وضع دستور منظمة العمل الدولية في حيز التنفيذ وكان هذا بعد الحرب العالمية الثانية. 
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا
في عيد العمال.. 8 توصيات لحمايتهم من كورونا

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