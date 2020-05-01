صبا مبارك تنعي شهداء "بئر العبد" على الهواء





نعت الفنانة صبا مبارك، شهداء "بئر العبد" خلال مداخلتها في برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية".





قالت خلال مداخلتها: "أقدم واجب العزاء للشعب المصري في استشهاد ضابط و إصابة مجموعة من الضباط في شمال سيناء والإدانة الشديدة لمن فعلوا ذلك".





وكان قد أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مساء أمس، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.