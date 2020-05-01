مقدمتهم بوتشيتينو وأليجري .. أبرز المدربين العاطلين عن العمل













تزخر قائمة المدربين العاطلين عن العمل في هذ الموسم بالعديد من الأسماء الرنانة، بعد أن قررت إدارات الأندية الكبرى التضحية بالبعض، فيما فضل البعض الآخر إنهاء المسيرة بشكل اختياري، إما لسوء النتائج أو البحث عن تحديات جديدة.





وينتظر معظم هؤلاء المدربين فرصاً جديدة وتحديات أخرى خلال الموسم المقبل، في ظل وجود اهتزازت فنية في معظم الأندية الكبرى في أوروبا.





وتفشت ظاهرة الإقالات منذ مطلع الموسم الجاري، بل وامتد الأمر لوجود تغييرات فنية في منتصف المقبل في عدة أندية كبرى، كما حدث مع أندية نابولي وبايرن ميونخ وبرشلونة وتوتنهام وأرسنال وإيفرتون، بالإضافة للكثير من أندية الصف الثاني في أوروبا.









وتنتظر عدة أندية أخرى إجراء تغييرات في مدربيها خلال الصيف المقبل، وفي مقدمتهم ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وربما يمتد الأمر لبعض الأندية الأخرى كريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، والتي ترتبط بتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا في المقام الأول.





ونرصد لكم من خلال تلك السطور، أبرز المدربين المتاحين حالياً في سوق الإنتقالات.





ماوريسيو بوتشيتينو

تمت إقالته من توتنهام في بدايات الموسم الجاري لسوء النتائج، بعد مسيرة دامت لخمس سنوات من السبيرز، ويرتبط بتدريب عدة أندية في مقدمتها نيوكاسل يونايتد وريال مدريد.













ماسيمليانو أليجري

أقيل من منصبه كمدير فني ليوفنتوس بنهاية الموسم الماضي لحساب مواطنه ماوريسيو ساري، وربطت عدة تقارير بينه وبين أندية بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وبرشلونة.













إرنستو فالفيردي

بعد عدة نجاحات محلية، أنهت إدارة برشلونة مهمته في يناير الماضي بعد خسارة السوبر ضد أتليتيكو مدريد، ليتولى المهمة المدرب الحالي كيكي سيتين.









أوناي إيمري

قررت إدارة أرسنال الإنفصال بينها وبينه في ديسمبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السلبية مع أرسنال، وخسر موقعه لصالح السويدي فريدي ليونبيرج، ثم مواطنه ميكيل أرتيتا.









نيكو كوفاتش

قرر بايرن ميونخ التضحية به بعد سداسية فرانكفورت في سبتمبر الماضي، ليتم تعيين هانز فليك بعقد مؤقت، تحول لدائم منذ عدة أسابيع.









ماركو جيامباولو

تولى تدريب ميلان في مطلع الموسم الجاري، إلا أنه خسر موقعه بعد عدة مباريات بسبب سوء النتائج، ليتولي المهمة المدرب الحالي ستيفانو بيولي.















