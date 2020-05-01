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‫دعاء اليوم الثامن من رمضان.. اللهم أرزقني فيه رحمة الأيتام‬‎

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
‫دعاء اليوم الثامن من رمضان.. اللهم أرزقني فيه رحمة الأيتام‬‎

يبحث المسلمون في شهر رمضان الكريم عن أدعية رمضان وفضلها وصيغتها الصحيحة، واليوم يحل علينا ثامن أيام شهر رمضان المبارك والموافق الجمعة 1 مايو 2020 ، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، دعاء اليوم الثامن من رمضان وصيغته الصحيحة وفضل تردده.

يحرص المسلمون في كل مكان بالعالم على معرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وعتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : "للصائم دعوة لا ترد"، ويقول الله سبحانه وتعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم الثامن من رمضان:

صيغة دعاء اليوم الثامن من رمضان

"اللهم اعني فيه على صيامه و قيامه، و جنبني فيه من هفواته واثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقكَيا هادي المصلين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إنى أعوذ بك مِن زوال نعمتك وتحول عافيتكَ وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

أدعية الرسول في شهر رمضان البارك

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَ ارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".

فضل دعاء اليوم الثامن من رمضان

من دعا به رفع عمله بعمل ألف صديق، لأان شهر رمضان الكريم تكون فيه أبواب السماء مفتوحة وتكثر فيه الخيرات، وتتنزل رحمة الله على المسلمين الرحمات، ويستجيب الله لدعوات العباد، حيث أن هذا الشهر أوله رحمة وأوسطة مغفره وأخرة عتق من النار أ ي رحمات الله تشمل كل أيامة، لذا مستحب الكثره من الدعاء والصلاة والتقرب إلى الله عز وجل.

‫دعاء اليوم الثامن من رمضان.. اللهم أرزقني فيه رحمة الأيتام‬‎

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