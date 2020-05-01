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إدوارد بعد مقلب السرقة في برنامج فيفي عبده.. "لو سمحتي أنا هاخد الضيفة وامشي (فيديو)(

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:34 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أطل الفنان إدوارد على قناة Mbc، الساعة 9 مساء في برنامج "خلى بالك من فيفي" مع النجمة فيفي عبده، والبرنامج عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

وقامت فيفي عبده ببعض المقالب في إدوارد، حيث بدأت تصرخ في الهاتف إلى الأشخاص المدعين أنهم المسؤولين عن التصوير، ثم بعد ذلك قامت بمعاملة إدوارد بشكل غير لائق، واتهمت الضيفة التى متفقة معها على أنها سرقت مجوهرات خاصة بها، الأمر الذي أزعج إدوارد، وقال لها "لو سمحتي أنا هاخد الضيفة وامشي".

يذكر أن البرنامج عبر حلقاته يقدم نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.


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