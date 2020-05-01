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بعد ظهوره في "سهرانين معاكم بالبيت".. الجمهور يطالب بمسلسل يجمع قيس الشيخ نجيب بسيرين عبد النور

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:48 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حل النجم السوري قيس الشيخ، نجيب ضيفًا في سابع حلقات برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" للنجمين سيرين عبد النور وأحمد فهمي وذلك عبر فضائية mbc.

وأشاد الجمهور بتلقائية قيس مع سيرين خلال الحلقة وأعربوا عن إعجابهم الشديد بطريقته في الحديث والرد على الأسئلة.

وطالب البعض عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر أن يجتمع قيس وسيرين في عمل درامي واحد وعلق احدهم: ‏طيب معقول ما أهضموو واديش بيطلعو حلوين مع بعض سيرين وقيس بشي مسلسل سوا يلا بدنا مسلسل مع بعض.

يبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة، وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم هي مفاجأة حلقة اليوم.

وكانت سيرين قد روجت للبرنامج عبر تويتر قائلة: ‏انا وصديقي ‎#احمد_فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي.

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