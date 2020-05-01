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الحلقة السابعة من "بـ 100 وش".. رطة تقابل نيللي كريم وآسر ياسين يتسبب في تعطيل الخطة

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "بـ100 وش" بمشكلة واجهت "سكر" نيللي كريم، و"عمر" آسر ياسين، وهي كيف سيحضرون المليون جنيه الذي طلبها منهم الرجل الذي سيقوم بعمل بطاقة مضروبة تساعدهم في عملية الاحتيال.

وتجتمع العصابة في منزل "ماجي" علا رشدي، حتى يجدوا حل لهذه الورطة ليتوصلوا في نهاية الأمر إلى عملية نصب جديدة للحصول على المليون جنيه.

وبالفعل يقومون بعملية نصب جديدة عن طريق تأجير منزل "ماجي" وبيعها لأكثر من فرد حتى يحصدون على الأموال.

وتتواصل "سكر" مع الرجل الذي يساعدهم في تزوير البطاقة لتخبره بأنهم جمعت نصف المبلغ، لتتفاجأ برفضه والحصول على المبلغ كامل حتى يعطيهم ما يريدون.

وتنتهي الحلقة بأكتشاف "نجلاء" الممرضة للرجل الذي يدعى "غزال" بأنهم يقومون بالتخطيط للنصب على أمواله وتقدر 20 مليون جنيه، وتقوم بتهديهم ثم تتفق على أن تنضم إليهم وتأخذ جزء من المبلغ، ويظهر "كابتن فتحي" مصطفى درويش، ويعرض عليهم مشاركته في العملية ويأخذ جزء هو الآخر، وترفض "سكر" وتٌعطل الخطة.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، سلوى محمد علي، حنان يوسف، علا رشدي، تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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