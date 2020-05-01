Advertisements

وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:28 ص
بوابة الفجر
رويترز

قالت أسرة الممثل الهندي ريشي كابور إنه توفي يوم الخميس بعد صراع دام عامين مع سرطان الدم. قام كابور ببطولة أفلام شهيرة في بوليوود منها (بوبي) و(ميرا نام جوكر) ”اسمي جوكر“ .

وكابور (67 عاما) سليل أسرة مشهورة في صناعة السينما وهو متزوج وله ابنان وشخصت إصابته بالسرطان في 2018.

وقالت أسرته في بيان ”ظل مبتهجا ومقبلا على الحياة بكل جوارحه طوال عامين من العلاج عبر قارتين“.

وانتقل كابور إلى نيويورك للعلاج وعاد إلى موطنه في مومباي في سبتمبر أيلول.

وجاءت وفاة كابور بعد يوم من وفاة الممثل الهندي عرفان خان (54 عاما) الذي قام بأدوار في أفلام شهيرة مثل (لايف أوف باي) ”حياة باي“ و(جوريسيك ورلد) ”العالم الجوراسي“. والذي عاني كذلك من مرض السرطان.

وحثت أسرة كابور المعجبين، الذين كانوا في الظروف العادية سيتدفقون على الشوارع لتأبينه، بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الأسرة ”هناك العديد من القيود المفروضة على الحركة والتجمعات في الأماكن العامة. ونحن نطلب من معجبيه وأصدقاء العائلة ونرجوهم احترام القوانين المعمول بها“.

ونشأ كابور في أسرة من الممثلين. فجده هو الممثل بريثفيراج كابور ووالده الممثل راج كابور كما أن أخويه راندير وراجيف وابنه وأبناء وبنات أخويه قاموا بأدوار في أفلام.

وبدأ كابور حياته الفنية عندما كان عمره 16 عاما بتمثيل شخصية قام بها والده من قبل في نسخة جديدة من فيلم (ميرا نام جوكر) ”اسمي جوكر“ أنتجت عام 1970. وبعد ذلك وضع بصمته الخاصة كنجم رومانسي.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن وفاة كابور أحزنته.

وأضاف على حسابه على تويتر ”صاحب وجوه متعددة وودود ومفعم بالحيوية... هكذا كان ريشي كابور. كان كتلة موهبة“.



أخبار تهمك

انهيار شدة بكوبري ميدان الساعة.. والمحافظة تصدر بيان مهم

منذ حوالي 5 ساعات

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 3 ساعات

"البحيرة" تتشح بالسواد وتنتظر وصول جثماني شهيدي بئر العبد

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تطمئن المصريين بشأن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

آخر رسالة لشهيد القوات المسلحة "محمد عوض": ربي عوضني خيرًا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

"ناشط بدرجة خائن".. بسمة وهبة لـ"مسعد أبوفجر": "هنجيبك مصر متكتف"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

08:58 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

09:46 م

"ناشط بدرجة خائن".. بسمة وهبة لـ"مسعد أبوفجر": "هنجيبك مصر متكتف"

03:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة