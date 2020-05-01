وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان





قالت أسرة الممثل الهندي ريشي كابور إنه توفي يوم الخميس بعد صراع دام عامين مع سرطان الدم. قام كابور ببطولة أفلام شهيرة في بوليوود منها (بوبي) و(ميرا نام جوكر) ”اسمي جوكر“ .





وكابور (67 عاما) سليل أسرة مشهورة في صناعة السينما وهو متزوج وله ابنان وشخصت إصابته بالسرطان في 2018.





وقالت أسرته في بيان ”ظل مبتهجا ومقبلا على الحياة بكل جوارحه طوال عامين من العلاج عبر قارتين“.





وانتقل كابور إلى نيويورك للعلاج وعاد إلى موطنه في مومباي في سبتمبر أيلول.





وجاءت وفاة كابور بعد يوم من وفاة الممثل الهندي عرفان خان (54 عاما) الذي قام بأدوار في أفلام شهيرة مثل (لايف أوف باي) ”حياة باي“ و(جوريسيك ورلد) ”العالم الجوراسي“. والذي عاني كذلك من مرض السرطان.





وحثت أسرة كابور المعجبين، الذين كانوا في الظروف العادية سيتدفقون على الشوارع لتأبينه، بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.





وقالت الأسرة ”هناك العديد من القيود المفروضة على الحركة والتجمعات في الأماكن العامة. ونحن نطلب من معجبيه وأصدقاء العائلة ونرجوهم احترام القوانين المعمول بها“.





ونشأ كابور في أسرة من الممثلين. فجده هو الممثل بريثفيراج كابور ووالده الممثل راج كابور كما أن أخويه راندير وراجيف وابنه وأبناء وبنات أخويه قاموا بأدوار في أفلام.





وبدأ كابور حياته الفنية عندما كان عمره 16 عاما بتمثيل شخصية قام بها والده من قبل في نسخة جديدة من فيلم (ميرا نام جوكر) ”اسمي جوكر“ أنتجت عام 1970. وبعد ذلك وضع بصمته الخاصة كنجم رومانسي.





وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن وفاة كابور أحزنته.





وأضاف على حسابه على تويتر ”صاحب وجوه متعددة وودود ومفعم بالحيوية... هكذا كان ريشي كابور. كان كتلة موهبة“.







