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مشروبات رمضان.. طريقة عمل 4 عصائر منعشة على مائدة الفطار
الجمعة 01/مايو/2020 - 05:41 ص
اليزم سنقدم لكِ سيدتي طرق بسيطة وسهلة للغاية لتحضير مشروبات رمضان الهشيرة، "قمر الدين - الخروب - الدوم - التمر الهنجدي"، إليك الوصفات فيما يلي:
طريقة عمل عصير قمر الدين
يعد قمر الدين من أشهر عصائر رمضان والمشروبات الرمضانية، فهو عبارة عجينة لين من فاكهة المشمش.
1- قومي بوضع شريحتين من قمر الدين مقطعين إلى قطع متوسطة في لتر من الماء الساخن واتركيهم لمدة 24 ساعة.
2- قومي بتصفية السائل الناتج عن ذوبان قمر الدين عن القطع المتبقية،وقومى بوضع العصير في الخلاط وقومي بتحليته بالسكر حسب الرغبة، وضعيه في الثلاجة.
3- يصب العصير البارد في أكواب وتقديمها بالهناء والشفاء.
طريقة عمل عصير الخروب
1- قومي بوضع قطع 250 جرام من الخروب المجروش مع ربع كوب سكر، وضعيهم على النار حتى يذوب السكر.
2- قومى بصب 6 أكواب من الماء وقلبيه جيداً، واتركيه على نار هادئة يغلي لمدة 20 دقيقة.
3- ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد، ثم قومي بتصفيته وضعي العصير في الثلاجة.
4- صبيه في أكواب وقدميه بارداَ وبالهناء والشفاء.
طريقة عمل عصير الدوم
يعد الدوم من مشروبات رمضان المفيدة للجسم، فهو مليئ بالفيتامينات والمعادن الهامة التي يحتاجها الجسم
1- قومي بنقع 250 جرام من الدوم المجروش في 6 أكواب من الماء لمدة لا تقل عن 8 ساعات، ويمكن أن يحتاج وقت أكثر من ذلك على حسب الحاجة مع التقليب من وقت لآخر، وإذا كان في فصل الصيف يتم نقعه لمدة ساعتين وبعدها يوضع بالثلاجة باقي الوقت.
2- يتم بعدها وضعه على النار حتى يسخن فقط، مع الحرص على عدم وصوله لدرجة الغليان حتى لا يصبح طعمه مر، فالغليان يجعل طعمه مراً للغاية.
3- نرفع الدوم من على النار، ونقوم بتحلية الدوم بالسكر حسب الرغبة ونقلبه جيداً، ونتركه حتى يبرد تماماً.
4- نقوم بتصفية الدوم بمصفاة ضيقة جداً، ونضعه في الثلاجة حتى يقدم بارداَ.
طريقة عمل عصير التمر الهندي
1- نقوم بغلي 6 أكواب من الماء على النار.
2- نقوم بتجهيز كوب من التمر هندى الجاف، ونضعه في وعاء عميق ونصب عليه الماء المغلى، ثم نقوم بإضافة السكر حسب الرغبة ونقلبه جيداً ونتركه منقوع هكذا لمدة 8 ساعات.
3- نقوم بتصفية عصير التمر هندى بواسطة مصفاة ناعمة للغاية، حتى نتخلص من باقيا قطع التمر هندى الجافة.
4- نقوم بإضافة قليل من ماء الورد المخصص للشرب وهذا اختياري، أو يمكن إضافة عصير نصف ليمونة مع التقليب الجيد، ويوضع بالثلاجة، ويقدم بارداً.
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