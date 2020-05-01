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مشروبات رمضان.. طريقة عمل 4 عصائر منعشة على مائدة الفطار

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اليزم سنقدم لكِ سيدتي طرق بسيطة وسهلة للغاية لتحضير مشروبات رمضان الهشيرة، "قمر الدين - الخروب - الدوم - التمر الهنجدي"، إليك الوصفات فيما يلي:

طريقة عمل عصير قمر الدين

يعد قمر الدين من أشهر عصائر رمضان والمشروبات الرمضانية، فهو عبارة عجينة لين من فاكهة المشمش.

1- قومي بوضع شريحتين من قمر الدين مقطعين إلى قطع متوسطة في لتر من الماء الساخن واتركيهم لمدة 24 ساعة.

2- قومي بتصفية السائل الناتج عن ذوبان قمر الدين عن القطع المتبقية،وقومى بوضع العصير في الخلاط وقومي بتحليته بالسكر حسب الرغبة، وضعيه في الثلاجة.

3- يصب العصير البارد في أكواب وتقديمها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل عصير الخروب

1- قومي بوضع قطع 250 جرام من الخروب المجروش مع ربع كوب سكر، وضعيهم على النار حتى يذوب السكر.

2- قومى بصب 6 أكواب من الماء وقلبيه جيداً، واتركيه على نار هادئة يغلي لمدة 20 دقيقة.

3- ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد، ثم قومي بتصفيته وضعي العصير في الثلاجة.

4- صبيه في أكواب وقدميه بارداَ وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل عصير الدوم

يعد الدوم من مشروبات رمضان المفيدة للجسم، فهو مليئ بالفيتامينات والمعادن الهامة التي يحتاجها الجسم

1- قومي بنقع 250 جرام من الدوم المجروش في 6 أكواب من الماء لمدة لا تقل عن 8 ساعات، ويمكن أن يحتاج وقت أكثر من ذلك على حسب الحاجة مع التقليب من وقت لآخر، وإذا كان في فصل الصيف يتم نقعه لمدة ساعتين وبعدها يوضع بالثلاجة باقي الوقت.

2- يتم بعدها وضعه على النار حتى يسخن فقط، مع الحرص على عدم وصوله لدرجة الغليان حتى لا يصبح طعمه مر، فالغليان يجعل طعمه مراً للغاية.

3- نرفع الدوم من على النار، ونقوم بتحلية الدوم بالسكر حسب الرغبة ونقلبه جيداً، ونتركه حتى يبرد تماماً.

4- نقوم بتصفية الدوم بمصفاة ضيقة جداً، ونضعه في الثلاجة حتى يقدم بارداَ.

طريقة عمل عصير التمر الهندي

1- نقوم بغلي 6 أكواب من الماء على النار.

2- نقوم بتجهيز كوب من التمر هندى الجاف، ونضعه في وعاء عميق ونصب عليه الماء المغلى، ثم نقوم بإضافة السكر حسب الرغبة ونقلبه جيداً ونتركه منقوع هكذا لمدة 8 ساعات.

3- نقوم بتصفية عصير التمر هندى بواسطة مصفاة ناعمة للغاية، حتى نتخلص من باقيا قطع التمر هندى الجافة.

4- نقوم بإضافة قليل من ماء الورد المخصص للشرب وهذا اختياري، أو يمكن إضافة عصير نصف ليمونة مع التقليب الجيد، ويوضع بالثلاجة، ويقدم بارداً.

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مشروبات رمضان عصائر طريقة عمل عصير قمر الدين طريقة عمل الدوم طريقة عمل الخروب طريقة عمل التمر الهندي بوابة الفجر الفجر

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