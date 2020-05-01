للتخفيف عن الجمهور في الحجر الصحي.. عاصي الحلاني يقدم أغنية على العود





نشر الفنان الشهير، عاصي الحلاني، مقطع فيديو على "تويتر" لأغنية أطرب بها جمهوره على أنغام العود، في لفته طريفة للتخفيف عن الناس في فترة الحجر الصحي المنزلي





وفي التغريدة التي عرض فيها الأغنية قال الحلاني: "حبيت سمعكم أغنية أنا بحبها طبعا من الحجر المنزلي يا رب تعجبكم دار يا دار، للفنان الكبير، وديع الصافي، وألحان المبدع بليغ حمدي.. داري الدمع يا عين داري ما تزديش الغيم في رب اسمه كريم ساعة المحن ستار راحوا فين فين حبايب الدار فين فين قولي".



