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للتخفيف عن الجمهور في الحجر الصحي.. عاصي الحلاني يقدم أغنية على العود

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:59 ص
بوابة الفجر

 نشر الفنان الشهير، عاصي الحلاني، مقطع فيديو على "تويتر" لأغنية أطرب بها جمهوره على أنغام العود، في لفته طريفة للتخفيف عن الناس في فترة الحجر الصحي المنزلي

وفي التغريدة التي عرض فيها الأغنية قال الحلاني: "حبيت سمعكم أغنية أنا بحبها طبعا من الحجر المنزلي يا رب تعجبكم دار يا دار، للفنان الكبير، وديع الصافي، وألحان المبدع بليغ حمدي.. داري الدمع يا عين داري ما تزديش الغيم في رب اسمه كريم ساعة المحن ستار راحوا فين فين حبايب الدار فين فين قولي".

وكان الحلاني قد نشر منذ مدة أيضا تغريدة فيها مقطع فيديو أدى فيه أغنية "بترحلك مشوار" على أنغام العود، وكتب في التغريدة "راح الكتير وما بقي إلا القليل"، في خطوة منه لحث الناس على البقاء في المنازل والالتزام بالتعليمات المتعلقة بالحجر الصحي المنزلي للحد من انتشار وباء كورونا.

للتخفيف عن الجمهور في الحجر الصحي.. عاصي الحلاني يقدم أغنية على العود
للتخفيف عن الجمهور في الحجر الصحي.. عاصي الحلاني يقدم أغنية على العود

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