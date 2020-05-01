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للتخفيف عن الجمهور في الحجر الصحي.. عاصي الحلاني يقدم أغنية على العود
الجمعة 01/مايو/2020 - 05:59 ص
نشر الفنان الشهير، عاصي الحلاني، مقطع فيديو على "تويتر" لأغنية أطرب بها جمهوره على أنغام العود، في لفته طريفة للتخفيف عن الناس في فترة الحجر الصحي المنزلي
وفي التغريدة التي عرض فيها الأغنية قال الحلاني: "حبيت سمعكم أغنية أنا بحبها طبعا من الحجر المنزلي يا رب تعجبكم دار يا دار، للفنان الكبير، وديع الصافي، وألحان المبدع بليغ حمدي.. داري الدمع يا عين داري ما تزديش الغيم في رب اسمه كريم ساعة المحن ستار راحوا فين فين حبايب الدار فين فين قولي".
وكان الحلاني قد نشر منذ مدة أيضا تغريدة فيها مقطع فيديو أدى فيه أغنية "بترحلك مشوار" على أنغام العود، وكتب في التغريدة "راح الكتير وما بقي إلا القليل"، في خطوة منه لحث الناس على البقاء في المنازل والالتزام بالتعليمات المتعلقة بالحجر الصحي المنزلي للحد من انتشار وباء كورونا.
بترحلك مشوار قلتلها ياريت ✋✋— Assi El Hallani (@assihallani) April 18, 2020
راح الكتير وما بقي الا القليل 🙏❤️#وديع_الصافي ❤️ #خليلك_بالبيت #عاصي_الحلاني #assielhallani
🙏 ❤️ #Stay_at_Home #StayatHome pic.twitter.com/fziJpJDHF5