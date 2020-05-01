يسرا تزور ابنها في مصحة الإدمان

Advertisements

عرضت قناة "الحياة" الحلقة السابعة من مسلسل "خيانة عهد" لـ النجمة يسرا، الذي تشارك به في المارثون الرمضاني الحالي.



ذهبت "عهد"، يسرا إلى ابنها "هشام"، خالد أنور، في المصحة التي يتلقى بها العلاج اللازم للإدمان، بسبب تناوله الهيروين لفترة طويلة، بكيت عهد عندما رأته، وبكى هشام أيضاً، كان كل منهما يفتقد الآخر، كان هذا القاء الأول بينهم بعد فترة كببرة من حجز هشام بالمصحة، فإحتضنا بعضهما البعض، سيطرت حالة من الحب بينهم.



اعتذر "هشام" لوالدته لما فعله بدون قصد، طلب منها أن لا تأخذ جانبًا منه، بكيت "عهد" ودعت لها بالشفاء، أن يخرج من هذه المصحة، أخبرته بأنها لا تأخذ جانب منه وأنها تفتقده كثيراً.



يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" يشارك في بطولة بجانب يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهني، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.



ويعد المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.