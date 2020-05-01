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الحلقة الـ7 من "لما كنا صغيرين".. محمود حميدة يحاول الوقيعة بين الأصدقاء ويراقب ريهام حجاج والنبوي

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:32 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "لما كنا صغيرين" بالتحقيق مع "يحيى" محمود حجازي، والذي يخبرهم بأن "نهى" نسرين أمين، هي من كانت تبيع له المخدرات، وأنه قبل وفاتها بيوم ذهبت له المنزل لكي تفهم منه سبب مشاكله مع "دنيا"ريهام حجاج، ويحضر معه التحقيق "ياسين" خالد النبوي.

وأثناء التحقيق يخبرهم "يحيى" أن "نهى" أعطته جرعة من الكوكايين حتىّ يهدأ ويفكر جيدًا، وتركته ودخلت المطبخ لتحضير قهوه لذلك اعتقد أنها من وضعت له المخدرات فى منزله.

تقابل "ياسين" و"دنيا" في احدى الكافيهات، وحكت له عن ذكرياتهم وبداية تعارفهم على "سليم" محمود حميدة، بأنه كان استاذهم بالجامعة، وبعد علمه "يحيى" ابن وزير أخبرهم بأن يأتوا إلى شركته للتدريب.

وفي ذلك الوقت يظهر شخص يقوم بتصويرهم لنكتشف أن "سليم" يقوم بمراقبتهم، ويواجه "سليم" محمود حميدة، "دنيا" بحديثها مع "ياسين" خالد النبوي، في انها تشك فيه بأنه من قتل "نهى" ويعترف لها أنها يراقبها ليحميها ويخبرها أنه لا مصلحة له في قتلها.

ويحاول "سليم" الوقيعة بين الأصدقاء عن طريق اصطحاب "وائل" كريم قاسم، في مكتبه ويريه فيديو لـ"نهى" وهي توشي بصديقتها "دنيا" التي تدافع عنها وتنفي إتجارها في المخدرات.

وتنتهي الحلقة بذهاب الشرطة إلى منزل شقيق "نهى" نسرين أمين، مرة أخرى للتفتيش.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، محمود حجازي، كريم قاسم، نبيل عيسى، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.

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