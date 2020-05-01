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عايدة رياض تكشف تفاصيل انفصالها عن محرم فؤاد (فيديو)

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:12 ص
عايدة رياض
عايدة رياض
تحدثت الفنانة عايدة رياض عن تفاصيل انفصالها عن محرم فؤاد، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسي، في برنامج "خط أحمر"، على فضائية "الحدث اليوم"،

وأوضحت عايدة رياض أن وقت الانفصال بينها وبين محرم، كان في حينها خلال تصوير مسلسل المال والبنون، قائلة: "كان فترة تصوير مسلسل المال والبنون، وكان سبب المشاكل بنا أن أنا بنزل طول اليوم وبرجع متأخر جدًا، وكنت بخاف منه بسبب شخصيته".

وتابعت حديثها قائلة: ""قالي هو ده بانسيون ولا إيه، وبدأت الخلافات وبقيت بين نارين، وحصلت خلافات كتير جدًا وقتها ووصلت إني نزلت رحت التصوير بشنطة هدومي".

وأضافت قائلة: " طول ما كنت بمثل محرم فؤاد كانت بيتضايق، كان خايف عليا، وهوكان عنده حق، تركيبته كانت إن مراته متشتغلش"، مضيفة: "محرم فؤاد معملش فيا حاجة وحشة، ولكن كان بيتعب نفسيًا من التمثيل، وسيبت محرم علشان شغلي".

وأشادت عايدة رياض بأدوار الفنان ياسر جلال، قائلة: " بحب ياسر جلال جدًا كممثل وكإنسان، ويستحق البطولة من 20 سنة، جاتله متأخر ولكن كل شييء بأوانه".

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