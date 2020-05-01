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جومانة مراد تتوسل لحلا شيحا للتصرف في الفيديو الفاضح لها

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:44 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه


انطلقت أمس الحلقة السابعة، من مسلسل "خيانة عهد" على قناة "الحياة" للنجمة يسرا، الذي تشارك به في المارثون الرمضاني الحالي.

ذهبت "شيرين" جومانة مراد إلى منزل "فرح" حلا شيحة، لكي تحل لها مشكلة الفيديو الذي إنتشر لها وهي تمسك بكيس هيروين لإغواء "هشام" خالد أنور، كانت لا تعلم من قام بإرساله لها.

قالت شيرين لفرح أن أهلها إذا علموا بهذا الأمر، فسوف يدمروا حساتها، لكن كانت فرح لا تبالي، قالت لها إذا ذهبتي لمنزلي مرة آخرى سأقوم بأذيتك، أخبرتها بأنها لم تعرف من الذي نشرت الفيديو، طلبت منها السكوت.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" يشارك في بطولة بجانب يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهني، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

ويعد المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.



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