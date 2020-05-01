تفاصيل مسلسل الفتوة الحلقه الثامنه 8.. موعد العرض والقنوات الناقلة والتردد



يبحث الكثير من محبي الفنان ياسر جلال عن مسلسل الفتوة، الذي حقق نجاح وعدد مشاهدات عالية منذ بدء الحلقة الأولي له، وتدور أحداث المسلسل في أطار من التشويق والدراما الاجتماعيه، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال ويشارك وكوكبة من النجوم منهم، مي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، والمسلسل من تأليف هاني سرحان واخراج حسين المنباوي.



تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل الفتوة



تبدأ مشاهد الحلقة الثامنة من مسلسل الفتوة بلقاء ليلي التي تجسد شخصيتها الفنانة "مي عمر"، وحسن الجبالي الذي يقوم بدوره الفنان الكبير "ياسر جلال"، الذي يقوم بمحاولة أقناعها أنه ليس ذلك الشخص الملثم الذي قام بأنقاذها ولكنها تصر على أنه هو ذلك الشخص.



وتظهر عايدة وهي تذهب لزوحها سريعًا، بعد ما سمعته من حديث شكر وصابر وليلي مع ابنها عزمي، وتخبره بما يحدث وتطلب منه أن يتصرف في أسرع وقت، وبعدها يطلب عزمي من فراج أن يتابع شكر لحظة بلحظة.



وفي الجانب الأخر ظهر الأعور الفنان مجدى فكرى مع الفنان سيد اللبان الفنان رياض الخولى وهو يهدده بفتش سره وأنه سوف يقول للمعلم صابر وعزمى بان اللبان هو من خطف ليل وقام اللبان بأعطاء نقود للأعور لإصلاح العشش وأنه سوف يطلبه في شغلانه تحتاج إلى أقوياء خلال الأيام المقبلة.



وتضمنت الحلقة نزول الفتوة صابر إلى حارة الجمالية ليعرف ما يدور وراء ظهرة واستقبله الناس بالفرح والهتافات، وانتهت الحلقة بظهور سليمان عيد من الناس الغلابة في حى الجمالية محاولا الهجوم على الفتوة صابر أثناء حديثة مع حسن الجبالى وقال للفتوة اوعى تفتكر اننا بنحبك احنا مشوفناش يوم حلو من ساعة موت أحمد الجبالى.



موعد عرض مسلسل الفتوة والقناة الناقلة



يعرض مسلسل الفتوة على قناة الحياة الحمرا، في الساعة 12 مساءً والأعادة في الساعة 4 صباحًا.



تردد قناة الحياة



التردد: 1206.

القمر: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز:34.

معدل الترميز: 27500.



