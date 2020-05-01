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يسرا تقرأ الفنجان لحلا شيحة

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكية

انطلقت أمس الحلقة السابعة، من مسلسل "خيانة عهد" على قناة "الحياة"  للنجمة يسرا، الذي تشارك به في المارثون الرمضاني الحالي.

طلبت "فرح"، حلا شيحا، من "عهد" يسرا بأن تقرأ لها الفنجان، بسبب تذكرهت بالفترة التي كانت بها حامل من زوجها "عزت"، فقالت لها فرح أنه يوجد شئ حيد سوف يأتي لها الأيام المقبلة، فردت عليها فرح قائلة هل تقصدي الجنين.

غضبت عهد منها وتركتها، قررت من بعدها فرح بإجهاض نفسها، وتناولت حبوبا لإجهاض الجنين، ثم ذهبت إلى المستشفى و فاقت قبل معرفة نتيجة الإجهاض، ثم قررت الذهال لخالد أنور "هشام" في المصحة، لتخطط من إدمانه من جديد.

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يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" يشارك في بطولة بجانب يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهني، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

ويعد المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.



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