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أبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "خيانة عهد"

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:33 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة "الحياة" الحلقة السابعة من مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، الذي تشارك به في المارثون الرمضاني الحالي.

ذهبت "عهد"، يسرا إلى ابنها "هشام"، خالد أنور، في المصحة التي يتلقى بها العلاج اللازم للإدمان، بسبب تناوله الهيروين لفترة طويلة، بكيت عهد عندما رأته، وبكى هشام أيضاً، كان كل منهما يفتقد الآخر، كان هذا القاء الأول بينهم بعد فترة كببرة من حجز هشام بالمصحة، فإحتضنا بعضهما البعض، سيطرت حالة من الحب بينهم.

اعتذر "هشام" لوالدته لما فعله بدون قصد، طلب منها أن لا تأخذ جانبًا منه، بكيت "عهد" ودعت لها بالشفاء، أن يخرج من هذه المصحة، أخبرته بأنها لا تأخذ جانب منه وأنها تفتقده كثيراً.

ذهبت "شيرين" جومانة مراد إلى منزل "فرح" حلا شيحة، لكي تحل لها مشكلة الفيديو الذي إنتشر لها وهي تمسك بكيس هيروين لإغواء "هشام" خالد أنور، كانت لا تعلم من قام بإرساله لها.

قالت شيرين لفرح أن أهلها إذا علموا بهذا الأمر، فسوف يدمروا حساتها، لكن كانت فرح لا تبالي، قالت لها إذا ذهبتي لمنزلي مرة آخرى سأقوم بأذيتك، أخبرتها بأنها لم تعرف من الذي نشرت الفيديو، طلبت منها السكوت.

طلبت "فرح"، حلا شيحا، من "عهد" يسرا بأن تقرأ لها الفنجان، بسبب تذكرهت بالفترة التي كانت بها حامل من زوجها "عزت"، فقالت لها فرح أنه يوجد شئ حيد سوف يأتي لها الأيام المقبلة، فردت عليها فرح قائلة هل تقصدي الجنين.


غضبت عهد منها وتركتها، قررت من بعدها فرح بإجهاض نفسها، وتناولت حبوبا لإجهاض الجنين، ثم ذهبت إلى المستشفى و فاقت قبل معرفة نتيجة الإجهاض، ثم قررت الذهال لخالد أنور "هشام" في المصحة، لتخطط من إدمانه من جديد.

تيام مصطفى قمر يراقب والدته ويتأكد من خيانتها والده

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