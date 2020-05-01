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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ودرجات الحرارة لثامن أيام رمضان

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، الموافق ثامن أيام شهر رمضان، حيث تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات لحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد. 

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد وقت المساء طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد، في ساعات الليل المتأخرة. 

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط غربًا على السواحل الشمالية الغربية، وتكون نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة في السويس الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة في العريش الصغرى 15 والعظمى 27 

درجات الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة في نخل الصغرى 11 والعظمى 29 

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 21 والعظمى 30 

درجات الحرارة في طابا الصغرى 17 والعظمى 28 

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في الطور الصغرى 21 والعظمى 28 

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة في قنا الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 21 والعظمى 35 

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 22 والعظمى 36 

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 34 

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 31 

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 31

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