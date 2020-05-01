حدادًا على أرواح الشهداء.. النجوم يدعمون مبادرة آسر ياسين "حيوهم فين ما كنتم دول ماتو علشان سلامكم" (صور)













انضم عدد من نجوم الفن لمبادرة "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، والتي أطلقها الفنان آسر ياسين، حدادًا على أرواح شهداء الوطن ورجال القوات المسلحة.وتتضمن المبادرة وضع صورهم الشخصية على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بإلقاء تحية تعظيم سلام لأرواح شهداء القوات المسلحةووضع النجوم صورهم الشخصية وهم يؤدون التحية لشهداء الوطن، إنضمامًا لمبادرة آسر ياسين، والذي طالب فيها وقال: "بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهارده حداد على أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم.وتابع: "يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق، رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر".وانضم للمبادرة من الفنانين نيللي كريم، هنا شيحة، محمد جمعة، محمود حجازي، أسما شريف منير، ديانا هشام، رنا سماحة، إنجي وجدان، محمود متولي.ومن الجدير بالذكر أن أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وذلك مساء أمس الخميس.