أبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "اتنين في الصندوق"

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انطلقت اليوم، الحلقة العاشرة من مسلسل " اتنين فى الصندوق " على قناة mbc مصر.



حيث إستمرت منافسة الإنتخابات الرئاسية لعمال النظافة، بين كل من الدوعكى "صلاح عبدالله" و بغدادى "حجاج عبد العظيم.



حزن شوقه كثيراً بسبب رفض البغدادى "حجاج عبد العظيم " زواج ابنته نونا من شوقة "حمدى المرغنى" بسبب كونه عامل نظافة، لا يمتلك الكثير من المال أيضاً.



وإستمر ممادوا بالبحث عن أبنائه الذين يقيموا في مصر من زوجته شيخونة .





يشارك في مسلسل "2 في الصندوق" كل من حمدي الميرغني و"أوس أوس" ،صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد،حنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.



ويعد هذا المسلسل بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذان حققا شهرة واسعة في السنوات الماضية.