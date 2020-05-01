هدير الشريف لـ"الفجر الفني": تجربتي في "عمر ودياب" جميلة جدا.. وهذه أعمالي القادمة

















أعربت الفنانة هدير الشريف عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "عمر ودياب" قائلة: "تجربتي في المسلسل لطيفة وخفيفة، واستمتعت بها كثيراً".وتابعت هدير الشريف في تصريح لـ"الفجر الفني" قائلة إن ترشيحها للمسلسل جاء عن طريق المخرج معتز التوني، حيث أنها شاركت معه مسبقاً في مسلسل "ربع رومي".وأضافت: "الذي جذبني للمشاركة في المسلسل انه من إخراج معتز التوني وشركة الإنتاج وأنا أثق بهمت كثيرًا".وأضافت: "أجسد شخصية اسمها سو وهي نجمة تيك توك، وتكون لعمر ودياب هدف للالتقاء بها نتيجة لعدد الفولورز لديها لتزويد الفولورز لديهم، ويتابعوها دوماً لرسم خطة بناءً على ما تصدره للمشاهدين للوصول لهدفهم، وانتهيت من تصويري مشاهدي والمسلسل مبني على مقابلة الشخصيات للعديد من المواقف المختلفة وبالتالي يوجد أدوار تعتمد على الموقف الذي يتعرضان له في الحلقة".واستكملت قائلة: "كواليس العمل مع خاطر وربيع كانت بسيطة وجميلة، وخاطر تعاملت معه من قبل في مسلسل ربع رومي وكنت أجسد شخصية بنت عمته وأغلب مشاهدي كانت معه ومنذ اللحظة الأولى وهو في منتهى التعاون والاحترام، وربيع كنا زملاء في مسرح الجامعة ومسرح الابداع الفني فهو صديق قديم لذلك أكون مستمتعة جداً بالعمل معه بالاضافة الى انه انسان بسيط ومتعاون وجميل الحقيقة".وعبرت عن أمنيتها في تقديم شخصية تكون قريبة من الجمهور وتظهر قدراتها كممثلة تراجيدية أيضًا.واختتمت قائلة: "أنتظر عرض مسلسل "مع بعض" وهو مسلسل إجتماعي ذو حلقات منفصلة، وفي كل حلقة يتم مناقشة مشكلة اجتماعية نعاني منها جميعاً، والعمل بطولة شباب خريجي مركز الابداع الذي أتشرف اني منهم مع الفنانة هالة فاخر، والفنان صلاح عبد الله، والفنانة عايدة رياض، ويوجد ضيوف شرف مختلفين في كل حلقة، إخراج خالد جلال، وإنتاج شركة سينرجي".تدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، هدير الشريف، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.