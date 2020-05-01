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نادي تركي يطارد نجم الزمالك

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:07 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
كشفت تقارير صحفية مغربية، أن أشرف بنشرقي نجم الزمالك، دخل دائرة إهتمام بعض الأندية التركية للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألقه مع الفريق الأبيض في الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية نقلا عن صحيفة "جازيت داماجا" التركية أن نادي غازي عينتاب التركي يسعي للحصول على خدمات "بنشرقي" في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد تألقه مع الزمالك، شأنه في ذلك نادي طرابزون سبور والذي يستهدف التعاقد مع اللاعب ايضًا.

وأكدت الصحيفة المغربية أن مدرب فريق غازي عنتاب ماريوس سوموديكا تواصل مع وكيل بن شرقي، لتسهيل مهمة انتقال المهاجم المغربي لتركيا، على الرغم من ارتباطه مع الزمالك حتى يونيو 2020.

ويحظي "بنشرقي" باهتمام عدد من أندية أوروبا للتعاقد معه الصيف المقبل أبرزهم، مونبيليه وستراسبورج ونيس الفرنسيين، وأولمبياكوس اليوناني، وانضم إليهم الآن غازي عينتاب وطرابزون سبور في تركيا.

وأشارت تقارير صحفية أن الزمالك قد يوافق على رحيل أشرف بنشرقي في الصيف المقبل، رغم أنه من العناصر الرئيسية في صفوف الفريق الأبيض، وذلك لتحقيق مكاسب مالية من وراء بيعه لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة أزمة فيروس كورونا.

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