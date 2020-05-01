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بيا: معلول أفضل محترف في تاريخ الأهلي واعشق الأسماعيلي لهذا السبب

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:10 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن ل

صرح التونسي زبير بيا نجم نادي النجم الساحلي التونسي السابق أن مواطنه علي معلول نجم الأهلي يعتبر من أفضل الأجانب الذين لعبوا في صفوف القلعة الحمراء كما أعرب عن حبه للإسماعيلي وأكد أنه برازيل العرب.

وقال بيا في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون تايم سبورت 2 : "أكثر من لاعب تألق في مركز الظهير الأيسر مع النادي الأهلي، منهم الأنجولي جيلبرتو ولكن علي معلول هو من أفضل الأجانب الذين لعبوا في تاريخ القلعة الحمراء".

وأضاف:"معلول إضافة كبيرة جدًا للنادي الأهلي ولن يقاس بالبطولات وظهر بالشكل الذي جعل الجماهير تحبه".
وتابع:"فرجاني ساسي أكمل ما ينقص طارق حامد من مهارات في وسط الملعب وهو قائد حقيقي للزمالك".

وأردف قائلا:"أحد أسباب خسارة الترجي التونسي أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا هي رغبته وحماسته من أجل تعويض خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك وجاء ذلك عليه بنتيجة سلبية في مواجهة دوري أبطال إفريقيا".

واختتم بيا تصريحاته قائلًا:"أعشق النادي الإسماعيلي في مصر نظرًا لتسميته ببرازيل مصر".

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