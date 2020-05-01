فيسبوك يتيح لمستخدميه في الولايات المتحدة وكندا نقل الصور والفيديوهات الخصة بهم إلى Google Photos

أتاحت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك - Facebook لمستخدميها في الولايات المتحدة وكندا الآن نقل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى صور جوجل - Google Photos، بفضل أداة نقل البيانات الجديدة.

هذه الميزة هي جزء من مشروع نقل البيانات، وهو اتفاق بين كل من فيسبوك - Facebook وجوجل - Google ومايكروسوفت - Microsoft وتويتر - Twitter لتبسيط عمليات نقل البيانات.

ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل نقل المعلومات بين الخدمات، بحيث لا يتم قفل المستخدمين على نظام أساسي واحد.





يذكر أن فيسبوك - Facebook قدم الأداة الجديدة أواخر العام الماضي، وهي متاحة بالفعل في العديد من البلدان الأخرى، ولكن تم طرحها للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا اليوم.





لنقل الصور والفيديوهات الخاصة بك من حسابك على فيسبوك - Facebook إلى صور جوجل - Google Photos، انقر فوق "معلومات Facebook الخاصة بك" في الإعدادات، سترى خيارًا لنقل الصور ومقاطع الفيديو، هناك قائمة منسدلة لتحديد المكان الذي تريد إرسال هذه الملفات إليه، ولكن الخيار الوحيد الآن هو صور Google.



